La poule au pot d’Henry IV Le Castel Saint-Barthélemy-d’Agenais

La poule au pot d’Henry IV

Le Castel 6 Rue de l’Église Saint-Barthélemy-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

La Cheffe, Agnès Carbonnier, cuicinière historique de le MEF des Gastronomes vous popose un repas Poule au Pot.

Inscription avant le 9 mars. .

Le Castel 6 Rue de l’Église Saint-Barthélemy-d’Agenais 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 68 95 61

English : La poule au pot d’Henry IV

Chef Agnès Carbonnier, historic cook at MEF des Gastronomes, proposes a Poule au Pot meal.

