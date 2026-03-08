La poule au pot d’Henry IV Le Castel Saint-Barthélemy-d’Agenais
La poule au pot d’Henry IV Le Castel Saint-Barthélemy-d’Agenais dimanche 22 mars 2026.
La poule au pot d’Henry IV
Le Castel 6 Rue de l’Église Saint-Barthélemy-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
La Cheffe, Agnès Carbonnier, cuicinière historique de le MEF des Gastronomes vous popose un repas Poule au Pot.
La Cheffe, Agnès Carbonnier, cuicinière historique de le MEF des Gastronomes vous popose un repas Poule au Pot.
Inscription avant le 9 mars. .
Le Castel 6 Rue de l’Église Saint-Barthélemy-d’Agenais 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 68 95 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La poule au pot d’Henry IV
Chef Agnès Carbonnier, historic cook at MEF des Gastronomes, proposes a Poule au Pot meal.
L’événement La poule au pot d’Henry IV Saint-Barthélemy-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Val de Garonne