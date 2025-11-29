La Poule au pot Salle des fêtes saint-simon-de-bordes Saint-Simon-de-Bordes
Salle des fêtes saint-simon-de-bordes Rue de la salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29 02:00:00
2025-11-29
Dégustation d’un poule au pot, animé par TOTO
Salle des fêtes saint-simon-de-bordes Rue de la salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 cdfstsimondebordes17@gmail.com
English :
Tasting of a poule au pot, hosted by TOTO
German :
Verkostung eines Hühnchens im Topf, moderiert von TOTO
Italiano :
Degustazione di una poule au pot, ospitata da TOTO
Espanol :
Degustación de una poule au pot, ofrecida por TOTO
L’événement La Poule au pot Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2025-11-22 par Offices de Tourisme de Jonzac