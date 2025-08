La Poule de Noël, comédie en deux actes Espace Rencontres et Loisirs Époisses

Espace Rencontres et Loisirs 2 rue de la Gare Époisses Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

La troupe « Les fées de l’Art scène » (troupe de Saint-Andeux) présentera les samedi soir 6 et dimanche après-midi 7 septembre une pièce en deux actes de Patricia Haubé.

Pour ceux qui ont envie d’en savoir plus, voici un petit résumé, histoire de vous mettre l’eau à la bouche.

En ce 24 décembre, c’est l’effervescence des derniers préparatifs avant le départ pour le réveillon en famille pour Jean-Christophe Duchaussoy, professeur en psychiatrie et sa compagne Sonia Carlin, podologue.

Reste à recadrer Alberto, le chef de chantier qui effectue des travaux chez eux et dont les compétences sont plus que douteuses, à trouver une nounou pour le poisson rouge de Sonia et rassembler les derniers bagages.

Quand Dominique, le frère de Jean-Christophe, vient annoncer qu’à la suite d’un imprévu, ce sont finalement leurs parents qui viennent fêter Noël avec leur sapin et leur dinde, les événements prennent une tournure inattendue.

Cette pièce de 2 bonnes heures se joue à un rythme fou. Les entrées et sorties des personnages s’enchaînent avec frénésie, les portes s’ouvrent et se ferment très rapidement !

Le public se régale de découvrir les secrets et méprises des uns et des autres.

Un bon moment de théâtre en perspective à ne surtout pas manquer ! .

Espace Rencontres et Loisirs 2 rue de la Gare Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté edyth21p@hotmail.fr

