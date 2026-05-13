LA POULETADE SALLE DES FÊTES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

LA POULETADE

SALLE DES FÊTES Place François Mitterand Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Participez à la Pouletade de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille soirée festive avec poulet rôti, musique, danses et ambiance conviviale pour célébrer l’été ensemble.

Au menu poulet rôti cuit par nos anciens, accompagnements gourmands, buvette, et ambiance conviviale en présence de l’école de musique du village !

Et pour fêter l’arrivée de l’été musique, rires et danses sous les étoiles, et feu de la saint-jean.

Réservation obligatoire 23 .

SALLE DES FÊTES Place François Mitterand Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie cdf.sfa@gmail.com

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English :

Join us for the Pouletade in Sainte-Foy-d?Aigrefeuille: a festive evening of roast chicken, music, dancing and a friendly atmosphere to celebrate summer together.

L’événement LA POULETADE Sainte-Foy-d’Aigrefeuille a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE