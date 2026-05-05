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La Poupée, Les Colonnes, Blanquefort

La Poupée, Les Colonnes, Blanquefort

La Poupée, Les Colonnes, Blanquefort mardi 12 mai 2026.

Lieu : Les Colonnes

Adresse : 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort

Ville : 33290 Blanquefort

Département : Gironde

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

La Poupée Mardi 12 mai, 14h15 Les Colonnes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T14:15:00+02:00 – 2026-05-12T15:35:00+02:00
Fin : 2026-05-12T14:15:00+02:00 – 2026-05-12T15:35:00+02:00

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