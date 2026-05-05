La Poupée, Les Colonnes, Blanquefort
La Poupée, Les Colonnes, Blanquefort mardi 12 mai 2026.
La Poupée Mardi 12 mai, 14h15 Les Colonnes Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T14:15:00+02:00 – 2026-05-12T15:35:00+02:00
Fin : 2026-05-12T14:15:00+02:00 – 2026-05-12T15:35:00+02:00
Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=57C52 »}]
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