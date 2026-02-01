La Prairie de Caen, les pieds dans l’eau ! Caen

La Prairie de Caen, les pieds dans l’eau !

Lieu-dit Prairie de Caen Caen Calvados

Début : 2026-02-02 16:30:00

fin : 2026-02-02 17:30:00

2026-02-02

Partez à la découverte de cette zone humide remarquable et indispensable pour la gestion des inondations, riche d’une faune et d’une flore uniques.

Le rendez-vous est donné devant la mare de la Prairie de Caen, entre la piste et l’hippodrome.

accueil-ev@caen.fr

English : La Prairie de Caen, les pieds dans l’eau !

Discover this remarkable wetland, essential for flood management and rich in unique flora and fauna.

Meet in front of the Prairie de Caen pond, between the track and the racecourse.

