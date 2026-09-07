La Prairie : un patrimoine mennonite réinventé Montbéliard
dimanche 18 octobre 2026 · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
La Prairie : un patrimoine mennonite réinventé
Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Patrimoine, culture et vie communautaire se rencontrent. Librairie, café, archives et nouvel espace de culte ont pris place dans la chapelle et les anciennes salles de la ferme de la Prairie, reconverties grâce à l’engagement et à la mobilisation des fidèles.
Mené en collaboration avec le cabinet d’architectes Rolinet et associés, ce projet offre une nouvelle vie à ce patrimoine tout en préservant son histoire et son identité.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement. Pour plus d’informations, contactez-nous au numéro indiqué. .
Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Prairie : un patrimoine mennonite réinventé
L’événement La Prairie : un patrimoine mennonite réinventé Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Ouvertures musicales avec MAScène Nationale Montbéliard 18 septembre 2026
- LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard 19 septembre 2026
- L’orgue remarquable de l’église Saint-Maimboeuf Eglise St-Maimboeuf Montbéliard 19 septembre 2026
- La grande histoire du château, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine La Grande Histoire du château Rue du Château Montbéliard 19 septembre 2026