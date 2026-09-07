Informations pratiques

Montbéliard

La Prairie : un patrimoine mennonite réinventé

Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Patrimoine, culture et vie communautaire se rencontrent. Librairie, café, archives et nouvel espace de culte ont pris place dans la chapelle et les anciennes salles de la ferme de la Prairie, reconverties grâce à l’engagement et à la mobilisation des fidèles.

Mené en collaboration avec le cabinet d’architectes Rolinet et associés, ce projet offre une nouvelle vie à ce patrimoine tout en préservant son histoire et son identité.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement. Pour plus d’informations, contactez-nous au numéro indiqué. .

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : La Prairie : un patrimoine mennonite réinventé

L’événement La Prairie : un patrimoine mennonite réinventé Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD