La Préfecture de la Charente Maritime ouvre ses portes ! Préfecture de la Charente-Maritime La Rochelle

La Préfecture de la Charente Maritime ouvre ses portes ! Samedi 20 septembre, 09h00 Préfecture de la Charente-Maritime Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir la préfecture de la Charente-Maritime sous un autre angle ! La résidence préfectorale et les jardins de la préfecture, vous attendent. Un monument de l’histoire rochelaise s’ouvre à vous.

Préfecture de la Charente-Maritime 38 rue Réaumur 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© SDCI – Préfecture de la Charente-Maritime