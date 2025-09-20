La Préfecture de la Martinique vous ouvre ses portes Préfecture de la Martinique Fort-de-France

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir ce site emblématique au cours d’un week-end dédié au patrimoine architectural

Inscriptions à compter du lundi 8 septembre en téléchargeant le lien : https://www.weezevent.com

« , « provider_name »: « Weezevent »}, « link »: « https://www.weezevent.com »}] https://www.weezevent.com L’Hôtel du Gouvernement, dont l’architecture a été inspirée par le Petit Trianon de Versailles, dans sa forme générale bien que totalement différents dans son vocabulaire et ses détails, fut le premier édifice en béton armé construit à la Martinique.

