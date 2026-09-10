La préfecture des Ardennes vous ouvre ses portes !, Préfecture des Ardennes, Charleville-Mézières

Informations pratiques

La préfecture des Ardennes vous ouvre ses portes ! Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Préfecture des Ardennes Ardennes

Sur réservation, nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez les portes d’un bâtiment à l’architecture remarquable et découvrez, de manière exceptionnelle, les coulisses de la préfecture.

Au fil de votre parcours, laissez-vous guider à travers son histoire, son patrimoine et les missions essentielles qu’elle assure chaque jour au service de l’État et des Ardennais.

Accédez à des lieux habituellement fermés au public, parmi lesquels le bureau de M. le Préfet et le centre opérationnel départemental, véritable centre névralgique où sont coordonnées les opérations lors des grands événements et des situations de crise.

Tout au long de la visite, des expositions vous feront découvrir les coulisses du travail des agents de la préfecture. De l’organisation des visites officielles à la préparation des prochaines élections sénatoriales, elles illustreront la diversité et l’importance des missions exercées au quotidien au service de l’intérêt général.

Préfecture des Ardennes 1 place de la Préfecture, 08005 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 59 66 00 http://www.ardennes.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-prefecture-vous-ouvre-ses-portes »}] L’ancienne École royale du Génie accueille aujourd’hui la préfecture du département des Ardennes.

Les bâtiments qui abritent la préfecture des Ardennes depuis 1800 se situent dans le vieux Mézières, au cœur de la ville, chef-lieu du département. De par leur histoire, ils illustrent la continuité de la présence de l’État en ce lieu et la construction d’une identité ardennaise. En effet, alors même que les départements n’existaient pas encore, et que les frontières de la France s’arrêtaient à Mézières, c’est ici – là où se dressait l’ancien palais des Tournelles, alors résidence des gouverneurs de Champagne – que Charles de Gonzague allait décider la création de Charleville, dans la principauté indépendante d’Arches.

L’ensemble des bâtiments est construit dans un style néoclassique très sobre, caractéristique de l’époque de Louis XVI, et s’organise en deux ailes réparties de part et d’autre d’une cour d’honneur centrale en U, ouverte sur l’ancienne place d’armes de Mézières. Le fronton central, orné de sculptures de casques, cuirasses et canons, témoigne du passé militaire du bâtiment. Il a ainsi abrité l’École royale du Génie dans le cadre du plan de modernisation de la place fortifiée de Mézières. Ascenseur.

Poussez les portes d’un bâtiment à l’architecture remarquable et découvrez, de manière exceptionnelle, les coulisses de la préfecture.

©Szeder Laszlo