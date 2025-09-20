La préfecture du Gard ouvre ses portes ! Hôtel de préfecture du Gard Nîmes

La préfecture du Gard ouvre ses portes ! Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel de préfecture du Gard Gard

Gratuit. Réservation obligatoire.

Visite guidée exceptionnelle de la préfecture du Gard

Dans le Gard, la préfecture participe à cette opération en proposant des visites gratuites de l’Hôtel préfectoral uniquement le samedi 20 septembre 2025.

Les visites

Cinq créneaux de visites sont organisés à 10h00, 11h15, 13h30, 14h45 et 16h00.

Durée : 1 heure

Capacité maximale : 35 personnes (par séance)

Visite guidée par une guide conférencière de l’office du tourisme de la ville de Nîmes sur le volet patrimonial du bâtiment, et par un agent de la préfecture sur l’information au public ainsi que sur l’organisation et les missions des services de l’État dans le Gard.

Lieux visités : cour d’honneur, escaliers d’honneur, grands salons, salon vert, salle à manger rouge, jardins, bureau du secrétaire général (ancien bureau du préfet), bureau du directeur de cabinet avec présentation de l’uniforme des autorités préfectorales, bureau du préfet.

Hôtel de préfecture du Gard 10 avenue Feuchères, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 36 40 40 Construit pendant l'époque napoléonienne, cet édifice est l'un des premiers exemples d'hôtels de préfecture érigés en France. Datant du XIXe siècle, il présente une structure en forme de « U ». La cour d'honneur se situe à l'entrée, suivie du bâtiment principal abritant l'entrée principale des visiteurs, avec deux pavillons de chaque côté. À l'arrière du bâtiment, un jardin avec un bassin et une grande diversité d'arbres ajoute une touche de verdure.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ministère de la Culture – Préfecture du Gard