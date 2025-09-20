La Préfecture du Lot ouvre ses portes Préfecture du Lot Cahors

La Préfecture du Lot ouvre ses portes Préfecture du Lot Cahors samedi 20 septembre 2025.

La Préfecture du Lot ouvre ses portes 20 et 21 septembre Préfecture du Lot Lot

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La préfecture du Lot ouvre ses portes les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025. Il sera possible de découvrir le bâtiment : l’escalier d’honneur, les toiles d’Henri Martin, ainsi que les salles et salons. Cette visite libre sera complétée par une première exposition sur la reconstruction d’après-guerre dans le Lot et une deuxième sur patrimoine architectural de la préfecture.

Préfecture du Lot Place Chapou, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie http://www.lot.gouv.fr Ancien évêché de Cahors devenu siège de la préfecture en 1800, l’hôtel de la préfecture est un édifice construit entre 1681 et 1701 par l’architecte De Bry. Les salons du premier étage occupés aujourd’hui par le Conseil général et les appartements de la préfecture, présentent notamment des peintures d’Henri Martin, des tapisseries du XVIIIe siècle d’Aubusson et une sculpture d’Osip Zadkine.

La préfecture du Lot ouvre ses portes les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025. Il sera possible de découvrir le bâtiment : l’escalier d’honneur, les toiles d’Henri Martin, ainsi que les salles et…

Préfecture du Lot