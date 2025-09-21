La Préfecture du Morbihan ouvre ses portes Préfecture du Morbihan Vannes

La Préfecture du Morbihan ouvre ses portes Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h30 Préfecture du Morbihan Morbihan

Ticket remis le jour même pour des visites à heure fixe – groupe limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Afin de faire découvrir les salons, le jardin d’hiver, le parc à l’anglaise et les jardins à la française de ce bâtiment datant de 1865, la préfecture et ses agents proposent des visites guidées.

La préfecture de Vannes est un bel édifice de granit pastiche du style louis XIII, construit à la fin du XIXe siècle, entouré d’un beau parc composé d’un jardin à la française sur la partie ouest et d’un jardin à l’anglaise sur sa partie sud. Le parc est traversé par un cours d’eau bordé d’arbres centenaires: sequoias, chênes… De la préfecture, on peut profiter d’une très belle vue sur les remparts du vieux Vannes.

Afin de faire découvrir ce bâtiment datant de 1865 et ses abords, la préfecture et ses agents proposent des visites guidées le dimanche.

Des consignes à destination des visiteurs des journées européennes du patrimoine sont mises en place.

Préfecture du Morbihan 10 bis place du Général de Gaulle, 56000, Vannes Vannes 56000 Saint-Patern Morbihan Bretagne 02 97 54 84 00 http://www.morbihan.gouv.fr Pastiche du style Louis XIII, cette construction de 1865 est un bon exemple des constructions de la fin du siècle.

Un décret de 1861 décide la construction de la préfecture à l’emplacement de la vieille caserne de gendarmerie. Les plans avaient été soumis depuis 1860 par l’architecte départemental Aimé. En 1864, les frontons de la cour d’honneur et de la façade sud sont exécutés par le sculpteur Le Merle. La rampe de l’escalier principal a été forgée par Albert Lefebvre.

En juin 1940, les Allemands s’y installent.

Le 22 juillet 1945, le général De Gaulle tient audience dans la salle des délibérations du conseil. Cette pièce est remise à neuf et décorée par Bompard, peintre de la marine, pour la visite du roi du Cambodge en 1948.

L’édifice comporte un étage surmonté d’un comble mansardé. Sa partie centrale, surélevée, est amortie d’un fronton arrondi où sont sculptés l’aigle impérial et deux personnages armés (Nominoë et Alain Barbe-Torte, héros de l’indépendance bretonne). Un œil-de-bœuf éclaire la coupole qui surmonte le pavillon central. Deux ailes encadrent la cour d’honneur. Un passage voûté, aménagé sous le pavillon gauche, conduit aux dépendances. Le rez-de-chaussée du bâtiment principal est réservé aux pièces d’apparat. Dans les ailes, sont installés les bureaux et les appartements du secrétaire général.

Le parc fut exécuté par le paysagiste anglais John Wallen, de 1863 à 1865.

En 1920, un bâtiment en granit destiné aux archives départementales vient compléter l’ensemble.

