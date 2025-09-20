La préfecture, hôtel de la présidence 1871-1879. Préfecture des Yvelines et hôtel du Département Versailles

La préfecture, hôtel de la présidence 1871-1879. Préfecture des Yvelines et hôtel du Département Versailles samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la préfecture et l’hôtel du Département des Yvelines, deux lieux emblématiques au cœur de Versailles.

Dans cette ville née de la volonté d’un homme, Louis XIV, et redevenue capitale de la France au XIXᵉ siècle, les visiteurs auront le plaisir de plonger dans un patrimoine exceptionnel.

Au milieu de décors et d’un mobilier restés intacts, laissez-vous transporter en 1871, lorsque le roi de Prusse fut couronné dans la galerie des Glaces.

Édifiée sous Napoléon III, la préfecture des Yvelines offre un cadre unique pour revivre les grandes heures de l’histoire républicaine.

Cette édition 2025 mettra à l’honneur la Troisième République, à l’occasion des 150 ans de la République.

Pour l’occasion, la préfecture et l’Hôtel du Département ouvriront leurs portes au public :

Parcours de visite à travers les salons et espaces historiques,

Exposition d’objets et de documents anciens,

Conférence de M. Fabien Oppermann sur l’histoire et le rôle de ces lieux prestigieux.

Un rendez-vous incontournable pour découvrir ou redécouvrir les richesses patrimoniales des Yvelines et célébrer ensemble l’héritage de la République.

