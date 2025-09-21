La première appellation d’origine et l’organisation du commerce mondial des fromages au XXe siècle, par Sylvie.Vabre, historienne de l’alimentation La Cité du Lait Laval

La première appellation d’origine et l’organisation du commerce mondial des fromages au XXe siècle, par Sylvie.Vabre, historienne de l’alimentation Dimanche 21 septembre, 10h30 La Cité du Lait Mayenne

Une conférence exceptionnellement proposée par Sylvie Vabre, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Toulouse-Jean Jaurès et spécialiste de l’histoire du Roquefort, sujet de sa thèse de doctorat et d’ouvrages dont elle est l’autrice.

Cette première conférence proposée dans le cadre de l’exposition temporaire « Au cœur du Roquefort » brossera l’histoire des Appellations d’Origines, en partant de celle du Roquefort, toute première au monde qui fête ses 100 ans cette année, jusqu’à nos jours.

Journées européennes du patrimoine 2025

