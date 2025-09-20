La première carte IGN connue : lecture musicale autour de la dalle de Saint-Bélec Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

La première carte IGN connue : lecture musicale autour de la dalle de Saint-Bélec Samedi 20 septembre, 14h00, 16h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

À partir de 12 ans. 20 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Née de la fascination de l’autrice pour la dalle de Saint-Bélec, la première carte IGN connue se présente comme une rêverie musicale. Les pensées de la narratrice se déploient au gré de ses voyages, doublant la « carte » protohistorique d’une cartographie intime et morcelée.

Ce duo poétique et musical est composé de Emilie Cousteix, autrice et comédienne, et Alix Beucher, guitariste et chanteur.

Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

