La préparation d’une expérience scientifique pour un vol habité vers l’ISS ENAC Alumni Toulouse Mardi 12 mai, 18h30 sur inscription

La préparation d’une expérience scientifique pour un vol habité vers l’ISS par ENAC Alumni

Episode 4 des chroniques de l’espace : La préparation d’une expérience scientifique pour un vol habité vers l’ISS.

Avec Aristée THEVENON (IENAC 17), Ingénieur Biomédical – Développement d’expériences en micropesanteur, MEDES pour CADMOS – CNES.

Aristée Thevenon est ingénieur en vols habités au MEDES-IMPS, l’Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale. Son rôle consiste à accompagner les équipes de recherche françaises dans la conception et la validation d’expériences médicales menées sur les astronautes : protocoles, matériel, software, chaque élément passe par des comités spécialisés avant d’avoir le droit de quitter la Terre.

Aristée est notamment en charge du projet EchoFinder, l’une des 7 expériences françaises embarquées dans le cadre de la mission Epsilon, la mission de l’astronaute Sophie Adenot à bord de la Station Spatiale Internationale.

En s’appuyant sur la mission Epsilon, il vous dévoilera les coulisses de la médecine et de l’ingénierie spatiales :

– Les défis physiologiques rencontrés dans l’espace

– La préparation et la qualification du matériel embarqué

– Les tests au sol et en campagne de vols paraboliques

– Le rôle crucial de ces recherches pour les futures missions lunaires comme Artemis »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T19:30:00.000+02:00

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https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/les-chroniques-de-l-espace-1196

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne



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