La Presqu’ile du Cotentin de Cap en Cap OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague
La Presqu’ile du Cotentin de Cap en Cap OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague lundi 22 juin 2026.
La Presqu’ile du Cotentin de Cap en Cap
OMONVILLE-LA-ROGUE 9 Hameau de la Rivière La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-22
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-22
La Presqu’Ile du Cotentin Itinérance de CAP EN CAP
Du Lundi 22 au Lundi 29 juin 2026, avec une journée sur
l’Ile Anglo-Normande d’AURIGNY.
Contact et Renseignement:Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Manche 1 place Cadenet 50570 Marigny le Lozon. Tél: 02 33 55 34 30
manche@ffrandonnee.fr www.rando50.fr .
OMONVILLE-LA-ROGUE 9 Hameau de la Rivière La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 55 34 30 manche@ffrandonnee.fr
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English : La Presqu’ile du Cotentin de Cap en Cap
L’événement La Presqu’ile du Cotentin de Cap en Cap La Hague a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cotentin La Hague