La Preuve Par 9 Architectures en Boîte Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

La Preuve Par 9 Architectures en Boîte

Rue des Lycéens Martyrs La Griffe Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Plongez dans l’univers fascinant des jeux de construction ! Cette exposition, conçue par la Cité de l’Architecture et du patrimoine, retrace l’histoire des jeux de construction, met en lumière leur rôle dans l’apprentissage et l’invention architecturale. L’espace atelier vous invite à jouer pour expérimenter des notions d’équilibre, de proportion et de symétrie. En écho à cette exploration, découvrez des particularités architecturales de deux monuments des Côtes d’Armor l’église Notre-Dame du Guildo et la Tour de Cesson.

Dès 4 ans. .

Rue des Lycéens Martyrs La Griffe Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 54 82 45 88

