La Preuve Par 9 Maths en Jeux Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

La Preuve Par 9 Maths en Jeux

Rue des Lycéens Martyrs La Griffe Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Et si les maths devenaient un jeu ? Venez les expérimenter à travers des stands, des jeux et l’exposition Architectures en boîte. .

Rue des Lycéens Martyrs La Griffe Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 54 82 45 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Preuve Par 9 Maths en Jeux Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-23 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme