La Preyra | Chansons traditionnelles intimistes

16 Rue Sadi Carnot Nolay Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Rendez-vous pour LE concert de la douceur !

Accueillie par Jill Labranche à Nolay.

La Preyra explore la route des poésies populaires, des chants longs, et des modalités anciennes. En se glissant dans le fleuve de la tradition orale, Béatrice Terrasse donne corps à des histoires dont les peines et les joies traversent le temps et les cœurs. Pour préserver le fil précieux des mots, les instrumentations de Louis Jacques se font minimalistes, parfois volontairement bancales, bourdonnantes et répétitives. L’or de la voix, la sobriété fragile des chansons populaires, jusqu’à l’os.

Découvrir l’album par ici https://la-preyra.bandcamp.com/album/or-os

Comme toujours soupe, vin chaud, buvette, brasero…

N’hésitez pas à ramenez un buche et votre bouillotte.

Réservation fortement recommandée lelierreparapluie@gmail.com

Entrée prix libre sur adhésion à l’association .

16 Rue Sadi Carnot Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lelierreparapluie@gmail.com

English : La Preyra | Chansons traditionnelles intimistes

German : La Preyra | Chansons traditionnelles intimistes

Italiano :

Espanol :

L’événement La Preyra | Chansons traditionnelles intimistes Nolay a été mis à jour le 2025-11-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)