La Pride 2026 au Warehouse Warehouse Nantes
La Pride 2026 au Warehouse Warehouse Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 23:58 –
Gratuit : non À partir de 9 € Tout public
Pour cette nouvelle édition, le Warehouse s’associe une nouvelle fois à NOSIG – Centre lgbtqia+ de Nantes, pour faire vibrer la ville au rythme de cette journée incontournable de liberté et de célébration haute en couleur ?Avant la soirée, retrouvez le char du Warehouse dans les rues de Nantes pour défiler dans une ambiance festive, inclusive et engagée !Une nuit de liberté, de fête et de célébration où toutes les couleurs ont leur place.En Room 1, place à une ambiance généraliste et solaire entre dancehall, afro, shatta et électro pop avec M?ne, Vendom, Feaith, Sugar Tantine & performances.En Room 2, cap sur les musiques électroniques avec une programmation house, techno et hard techno portée par David Asko, Or’l, Paulette Sauvage, FCKG Mood et Techno Paul.???? Par ici la billetterie
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/pride-2026-la-soiree-officielle-a-nantes
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