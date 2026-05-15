LA PRIDE VILLAGEOISE Graissessac
LA PRIDE VILLAGEOISE Graissessac samedi 27 juin 2026.
Graissessac
LA PRIDE VILLAGEOISE
Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin 2026 dès 12h au plateau Ste Barbe
12h village des associations
16h/18h marche des fiertés
18h/20h Apéro pride pour se retrouver
Infos 06 10 69 58 94
LA PRIDE VILLAGEOISE ARRIVE À GRAISSESSAC !
Un village, mille couleurs… et une journée entière pour célébrer l’amour, la diversité et la fierté !
Samedi 27 juin 2026 à Graissessac
Au programme
Village des associations dès 12h
Marche des Fiertés de 16h à 18h
Apéro Pride pour se retrouver
Spectacle transformiste “Shoo Bee Show”
DJ set jusqu’au bout de la nuit avec Sully Reine & DJ Kennet
Sans oublier buvette et food trucks toute la journée !
Venez vibrer, danser, partager et faire rayonner les couleurs de la Pride dans une ambiance festive, inclusive et chaleureuse
On vous attend nombreuses et nombreux pour faire de cette journée un moment inoubliable !
ℹ️ Organisée par l’association Fiertés Grand Orb .
Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 6 10 69 58 94
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English :
Saturday, June 27, 2026 from 12 noon at plateau Ste Barbe
12h associations village
16h/18h pride march
18h/20h Apéro pride
Info 06 10 69 58 94
L’événement LA PRIDE VILLAGEOISE Graissessac a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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