Graissessac

LA PRIDE VILLAGEOISE

Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin 2026 dès 12h au plateau Ste Barbe

12h village des associations

16h/18h marche des fiertés

18h/20h Apéro pride pour se retrouver

Infos 06 10 69 58 94

LA PRIDE VILLAGEOISE ARRIVE À GRAISSESSAC !

Un village, mille couleurs… et une journée entière pour célébrer l’amour, la diversité et la fierté !

Samedi 27 juin 2026 à Graissessac

Au programme

Village des associations dès 12h

Marche des Fiertés de 16h à 18h

Apéro Pride pour se retrouver

Spectacle transformiste “Shoo Bee Show”

DJ set jusqu’au bout de la nuit avec Sully Reine & DJ Kennet

Sans oublier buvette et food trucks toute la journée !

Venez vibrer, danser, partager et faire rayonner les couleurs de la Pride dans une ambiance festive, inclusive et chaleureuse

On vous attend nombreuses et nombreux pour faire de cette journée un moment inoubliable !

ℹ️ Organisée par l’association Fiertés Grand Orb .

Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 6 10 69 58 94

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English :

Saturday, June 27, 2026 from 12 noon at plateau Ste Barbe

12h associations village

16h/18h pride march

18h/20h Apéro pride

Info 06 10 69 58 94

L’événement LA PRIDE VILLAGEOISE Graissessac a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB