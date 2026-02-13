La Prière aux étoiles de Marcel Pagnol, Diagonal-Capitole, Montpellier

La Prière aux étoiles de Marcel Pagnol Lundi 9 mars, 20h05 Diagonal-Capitole Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T20:05:00+01:00 – 2026-03-09T23:05:00+01:00

Fin : 2026-03-09T20:05:00+01:00 – 2026-03-09T23:05:00+01:00

Lun 9 Mars / 20h05 – Séance exceptionnelle !

Diagonal-Capitole 5, rue de Verdun, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://achat.cinediagonal.com/reserver/F374732/D1773083100/VF/2237298/ »}]

Séance unique Diagonal-Capitole La Prière aux étoiles de Marcel Pagnol