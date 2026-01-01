La princesse au petit pois Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
La princesse au petit pois
Mercredi 7 janvier 2026 de 14h30 à 15h20.
Mercredi 14 janvier 2026 de 14h30 à 15h20.
Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR
Début : 2026-01-07 14:30:00
fin : 2026-01-14 15:20:00
Le Divadlo Théâtre présente la princesse au petit pois
Une revisite du célèbre conte drôle et décalée où une princesse redonner joie et couleur dans un royaume stressé et fatigué. .
+33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org
English :
Divadlo Théâtre presents La princesse au petit pois (The Princess and the Pea)
L’événement La princesse au petit pois Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille