La princesse de Clèves Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

La princesse de Clèves

Mardi 26 janvier 2027 à partir de 20h.

Mercredi 27 janvier 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 28 au samedi 30 janvier 2027 à partir de 20h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 19:00:00

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-26 2027-01-27 2027-01-28

30 ans déjà ! Le comédien et metteur en scène Marcel Bozonnet ramène à nouveau sa fraise et sa culotte bouffante pour incarner La Princesse de Clèves en version originale. Bluffant.

Madame de La Fayette aurait sans doute été fort aise de voir sa Princesse tenir aussi élégamment la rampe, plus de trois siècles après lui avoir donné vie dans son roman.







Qui aurait cru que cette Mademoiselle de Chartres serait un jour interprétée par un comédien qui endosserait également le rôle de la mère, de l’époux (aka le Prince de Clèves) et de l’amant impossible (aka le duc de Nemours). C’était sans compter sur le talent de Marcel Bozonnet, qui, déjà en 1995, s’était approprié avec majesté cette langue du XVIIe siècle pour nous plonger dans les tourments de l’amour. Plus que princier, ce bis repetita est royal.







D’après le roman de Madame de La Fayette

Adaptation Alain Zaepffel

Avec Marcel Bozonnet .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

30 years already! Actor and director Marcel Bozonnet is back in the fray, donning his cap and puffy pants once again to play *La Princesse de Clèves* in the original version. Stunning.

L’événement La princesse de Clèves Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille