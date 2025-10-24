La princesse de Clèves Salle Bellevue Vouziers

La princesse de Clèves

Salle Bellevue 49 rue de Bellevue Vouziers Ardennes

Tarif : 18 – 18 – 0 EUR

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-31

2026-03-30

Avec cette Princesse de Clèves, la compagnie La Bao Acou et l’ensemble baroque Ma Non Troppo réinventent le célèbre roman de Madame de La Fayette dans une mise en scène intime et sensorielle. Le public, convié à une table d’époque, devient à la fois spectateur et convive d’un banquet à la cour des Valois. Porté par la voix du comédien Benoît Schwartz et une musique ancienne jouée en direct, le spectacle mêle texte, chant, murmures, et instruments d’époque pour faire résonner les passions contenues du chef-d’œuvre classique.Durée 1h30Dès 14 ansLes représentations de fin d’après-midi et de début de soirée seront suivies d’un dîner à la manière du 17ème siècle .La représentation d’après-midi sera suivie, elle, d’un goûter à l’ancienne .

Salle Bellevue 49 rue de Bellevue Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

With this Princesse de Clèves, the La Bao Acou company and the Ma Non Troppo baroque ensemble reinvent Madame de La Fayette’s famous novel in an intimate, sensory staging. The audience, invited to a period table, becomes both spectator and guest at a banquet at the court of the Valois. Carried by the voice of actor Benoît Schwartz and live old-time music, the show combines text, song, murmurs and period instruments to resonate with the passions of the classic masterpiece.Running time: 1h30From 14 yearsThe late afternoon and early evening performances will be followed by a dinner 17th century style , and the afternoon performance by an old-fashioned snack.

German :

Mit dieser Princesse de Clèves erfinden die Compagnie La Bao Acou und das Barockensemble Ma Non Troppo den berühmten Roman von Madame de La Fayette in einer intimen und sinnlichen Inszenierung neu. Das Publikum wird an einen historischen Tisch eingeladen und wird gleichzeitig zum Zuschauer und Gast eines Banketts am Hof der Valois. Getragen von der Stimme des Schauspielers Benoît Schwartz und live gespielter alter Musik mischt das Stück Text, Gesang, Flüstern und historische Instrumente, um die Leidenschaften des klassischen Meisterwerks zum Klingen zu bringen.Dauer: 1h30Ab 14 JahrenAuf die Vorstellungen am späten Nachmittag und frühen Abend folgt ein Abendessen im Stil des 17. Jahrhunderts.

Italiano :

In Princesse de Clèves, la compagnia La Bao Acou e l’ensemble barocco Ma Non Troppo reinventano il celebre romanzo di Madame de La Fayette in una messa in scena intima e sensoriale. Il pubblico, invitato a sedersi a un tavolo d’epoca, diventa spettatore e ospite di un banchetto alla corte dei Valois. Trasportato dalla voce dell’attore Benoît Schwartz e dalla musica antica suonata dal vivo, lo spettacolo combina testi, canzoni, mormorii e strumenti d’epoca per far riecheggiare le passioni del capolavoro classico.Durata: 1 oraEtà: dai 14 anniLe rappresentazioni del tardo pomeriggio e della prima serata saranno seguite da una cena alla maniera del XVII secolo , mentre la rappresentazione pomeridiana sarà seguita da un tè all’antica .

Espanol :

En Princesse de Clèves, la compañía La Bao Acou y el conjunto barroco Ma Non Troppo reinventan la célebre novela de Madame de La Fayette en una puesta en escena íntima y sensorial. El público, invitado a sentarse a una mesa de época, se convierte a la vez en espectador e invitado a un banquete en la corte de los Valois. Llevado por la voz del actor Benoît Schwartz y música antigua interpretada en directo, el espectáculo combina texto, canciones, murmullos e instrumentos de época para hacerse eco de las pasiones de la obra maestra clásica.Duración: 1 hora y mediaA partir de 14 añosLas representaciones de última hora de la tarde y las primeras de la noche irán seguidas de una cena al estilo del siglo XVII , y la representación de la tarde irá seguida de una merienda a la antigua .

