La Princesse de Montpensier La Comédie Musicale Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

La Princesse de Montpensier La Comédie Musicale

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 23:30:00

Date(s) :

2026-11-28

SPECTACLE Comédie Musicale

La troupe mussipontaine Créativa et le Complexe Educatif de Théâtre Amateur Mussipontain présentent La Princesse de Montpensier .

Au cœur de la France du XVIè siècle, alors que les guerres de Religion déchirent le royaume et que les grandes familles nobles se disputent le pouvoir, une jeune femme voit son destin lui échapper. Promise à un mariage de convenance avec le Prince de Montpensier, la jeune Charlotte doit renoncer à son premier amour. Entre devoir, passion et ambitions politiques, elle se retrouve au centre d’un tourbillon où se croisent le Duc de Guise, le Duc d’Anjou et le mystérieux Comte de Chabannes.

Dans un monde où les sentiments s’effacent devant les intérêts des puissants, la Princesse tente de suivre son cœur sans trahir son rang. Mais chaque choix entraîne de nouvelles blessures, et les amours contrariées se mêlent aux drames d’une époque marquée par la violence et les divisions.

Inspirée de la célèbre nouvelle de Madame de Lafayette, cette comédie musicale vous plonge dans une fresque historique où l’amour, le devoir et le regret s’entrelacent jusqu’à conduire l’héroïne vers un destin aussi bouleversant qu’inoubliable.

Une histoire intemporelle où les plus grands combats ne se livrent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans le cœur des hommes et des femmes.Tout public

10 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 67 19 85 80

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English :

PERFORMANCE Musical

The Mussipontain theater troupe “Cr%E9ativa” and the Mussipontain Amateur Theater Educational Complex present: “La Princesse de Montpensier.”

In the heart of 16th-century France, as the Wars of Religion tore the kingdom apart and the great noble families vied for power, a young woman saw her destiny slip away.%A0Promised %E0 a marriage of convenience to the Prince of Montpensier, young Charlotte must give up %E0 her first love. Caught between duty, passion, and political ambitions, she finds herself at the center of a whirlwind involving the Duke of Guise, the Duke of Anjou, and the mysterious Count of Chabannes.

In a world where feelings take a back seat to the interests of the powerful, the princess tries to follow her heart without betraying her station. But every choice brings new wounds, and thwarted love intertwines with the dramas of an era marked by violence and divisions.

Inspired by Madame de Lafayette’s famous novella, this musical comedy immerses you in a historical epic where love, duty, and regret intertwine tolead the heroine toward a fate as heart-wrenching as it is unforgettable.

A timeless story in which the greatest battles are not always fought on the battlefield, but in the hearts of men and women.

L’événement La Princesse de Montpensier La Comédie Musicale Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON