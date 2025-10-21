La Princesse est malade par le Théâtre du Moulin en Herbe. Forcé

La Princesse est malade par le Théâtre du Moulin en Herbe. Forcé mardi 21 octobre 2025.

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-21 2025-10-22

Le Moulin en Herbe revient à l’Orbière avec leur création originale La Princesse est Malade, libre adaptation de l’album d’Éric Dauzon. Un univers poétique et décalé, dans une ambiance à la Tim Burton , mêlant théâtre, chansons et marionnettes.

Synopsis

Une reine rêveuse entraîne son majordome dans une quête sauver sa fille, la princesse malade. Sur leur chemin, ils croiseront un prince intéressé, des bonnes femmes malicieuses, une tribu aux remèdes étonnants et un héros inattendu. Un spectacle drôle et sensible, porté par 6 chansons originales et 8 marionnettes manipulées à vue ou non.

Plus d’informations sur la pièce moulinenherbe.fr/la-princesse-est-malade

Informations pratiques

3 représentations à La Grange de l’Orbière Forcé (53)

? Mardi 21 octobre 2025 à 16h

? Mercredi 22 octobre 2025 à 16h et à 20h30

Durée 45 min Tout public à partir de 5 ans

Tarifs Adultes 8 € Enfants -10 ans 6 € Moins de 4 ans gratuit

Réservations conseillées 06 82 18 85 64

Vente de crêpes et boissons sur place. .

L’Orbière Forcé 53260 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 18 85 64 moulinenherbe53@free.fr

English :

Le Moulin en Herbe returns to the Orbière with their original creation: La Princesse est Malade, a free adaptation of Éric Dauzon?s album. A poetic, offbeat universe with a Tim Burton -style atmosphere, combining theater, song and puppetry.

German :

Le Moulin en Herbe kehrt mit ihrer Originalkreation La Princesse est Malade, einer freien Adaption des Albums von Éric Dauzon, in die Orbière zurück. Ein poetisches und schräges Universum in einer Atmosphäre à la Tim Burton , in dem sich Theater, Lieder und Marionettenspiel vermischen.

Italiano :

Il Moulin en Herbe torna all’Orbière con una creazione originale: La Princesse est Malade, un libero adattamento dell’album di Éric Dauzon. Un mondo poetico e stravagante alla Tim Burton, che unisce teatro, canzoni e pupazzi.

Espanol :

Le Moulin en Herbe vuelve a la Orbière con su creación original: La Princesse est Malade, una adaptación libre del álbum de Éric Dauzon. Un universo poético y estrafalario con aires de Tim Burton, que combina teatro, canciones y marionetas.

