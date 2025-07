La Princesse et l’aigre Nouille, une autre histoire de constellation Bistrot des OIseaux Tarquimpol

La Princesse et l’aigre Nouille, une autre histoire de constellation

Bistrot des OIseaux 8 rue du théatre Tarquimpol Moselle

Samedi 2025-08-09 20:00:00

Et oui, on ne s’arrête jamais… Si vous voulez profiter d’un délicieux repas concocté par la cheffe Marie tout en regardant un spectacle à la tombée de la nuit, alors, c’est par ici!

Venez allier les plaisirs du palais et ceux des yeux et des oreilles. C’est au Bistrot des Oiseaux avec le spectacle « La Princesse et l’aigre Nouille, une autre histoire de constellation », proposé par la compagnie MJTS.

Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le flyer!

N’hésitez surtout pas à partager l’info autour de vous…

Places limitées, réservation conseillée…

A très vite!Tout public

Bistrot des OIseaux 8 rue du théatre Tarquimpol 57260 Moselle Grand Est +33 6 09 63 80 30

English :

And yes, we never stop… If you want to enjoy a delicious meal concocted by chef Marie while watching a show at dusk, then this is the place!

Combine the pleasures of the palate with those of the eyes and ears. It’s at the Bistrot des Oiseaux with the show « La Princesse et l’aigre Nouille, une autre histoire de constellation », presented by the MJTS company.

You’ll find all the info you need on the flyer!

Don’t hesitate to spread the word…

Places are limited, so book early…

See you soon!

German :

Und ja, wir hören nie auf… Wenn Sie ein köstliches Essen von Küchenchefin Marie genießen möchten, während Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit eine Show ansehen, dann sind Sie hier genau richtig!

Verbinden Sie die Freuden des Gaumens mit denen der Augen und Ohren. Im Bistrot des Oiseaux findet die Aufführung « La Princesse et l’aigre Nouille, une autre histoire de constellation » (Die Prinzessin und die saure Nudel, eine andere Geschichte der Konstellation) statt, die von der Theatergruppe MJTS aufgeführt wird.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf dem Flyer!

Zögern Sie nicht, die Informationen weiterzugeben…

Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen…

Bis bald!

Italiano :

E sì, non ci fermiamo mai… Se volete gustare un pasto delizioso preparato dalla chef Marie mentre assistete a uno spettacolo al tramonto, questo è il posto giusto!

Venite a combinare i piaceri del palato con quelli degli occhi e delle orecchie. È al Bistrot des Oiseaux con lo spettacolo « La Princesse et l’aigre Nouille, une autre histoire de constellation », realizzato dalla compagnia MJTS.

Troverete tutte le informazioni necessarie sul volantino!

Non esitate a spargere la voce…

I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo…

A presto!

Espanol :

Y sí, nunca paramos… Si quiere disfrutar de una deliciosa comida preparada por la chef Marie mientras contempla un espectáculo al atardecer, ¡éste es el lugar!

Venga y combine los placeres del paladar con los de la vista y el oído. Será en el Bistrot des Oiseaux con el espectáculo « La Princesse et l’aigre Nouille, une autre histoire de constellation », a cargo de la compañía MJTS.

Encontrarás toda la información en el folleto

No dudes en correr la voz…

Las plazas son limitadas, así que reserva pronto…

Hasta pronto

