La Princesse et le rossignol Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

Mercredi 29 octobre 2025 de 10h30 à 11h15 et de 14h30 à 15h15. Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Films réalisés par P. Jadoule, P. Durins, P. Hecquet, A. DemuynckEnfants

Programme de trois courts-métrages L’Aigle et le roitelet, Moineaux et La Princesse et le rossignol. Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde.



Séance à 10h30 suivie de l’atelier « Images en mouvement » avec Aude Léonard (45 min)

À partir d’éléments photographiques et de papiers découpés, les enfants créeront des oiseaux qu’ils animeront ensuite sur des jouets optiques.

À partir de 5 ans. .

Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

