La Princesse et le Rossignol (ciné-concert jeune public) Château-Renard
La Princesse et le Rossignol (ciné-concert jeune public) Château-Renard samedi 18 avril 2026.
La Princesse et le Rossignol (ciné-concert jeune public)
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté…
Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Projection exceptionnelle accompagnée en direct au clavier par le compositeur et pianiste Cyrille Aufaure.
En partenariat avec l’Association des cinémas du Centre .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Three gentle, poetic stories in which young heroes take flight. A tiny bird defies a bigger one, a young monk follows a sparrow beyond the temple, a curious little girl dreams of freedom?
L’événement La Princesse et le Rossignol (ciné-concert jeune public) Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO
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