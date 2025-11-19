« La Princesse et le Rossignol » Cinéma Jeunesse Rue du Théatre Mimizan

« La Princesse et le Rossignol » Cinéma Jeunesse

Rue du Théatre Cinéma Mimizan Landes

Dans le cadre du programme La salle aux trésors, projection de

« La Princesse et le Rossignol » de Paul Jadoul, Rémi Durin, Pascal Hecquet, Arnaud Demuynck

Synopsis

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance.

Durée 43 min

Suivi d’une animation Quizz sur les oideaux .

Rue du Théatre Cinéma Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

