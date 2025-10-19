La Princesse et le rossignol Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 11:00 – 11:45
Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99 

« La Princesse et le rossignol » – 3 films – collectif – 2025- France/Belgique – 45 min.Trois histoires où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance. Jeune public à partir de 3 ans Dans le cadre des Lucioles (rendez-vous cinéma jeune public)

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com