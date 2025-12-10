La Princesse et le Rossignol Commercy
La Princesse et le Rossignol Commercy dimanche 11 janvier 2026.
La Princesse et le Rossignol
7 Avenue Carcano Commercy Meuse
Tarif : – –
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 11:00:00
fin : 2026-01-11 11:45:00
2026-01-11
Cinéma pour les tout-petits, trois histoires pleines de poésie La Princesse et le Rossignol.Tout public
7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com
English :
Cinema for toddlers, three poetic stories: The Princess and the Nightingale.
