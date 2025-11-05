LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes Mercredi 5 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter

3 histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros et héroïnes prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance.

45 min, France / Belgique, 2025

Goûter + atelier

MER 05 11 15h30

Atelier pour les tout-petits suivi d’un goûter

Tarif 5.50€ (atelier + goûter) + billet pour le film

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T17:00:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine