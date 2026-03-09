La Princesse et le Rossignol Luynes

La Princesse et le Rossignol

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Programme de courts-métrages à partir de 4 ans (45 min.)

Un programme de 3 courts-métrages libres comme l’air

L’aigle et le Roitelet de P. Jadoul

Moineaux de R. Durin

La Princesse et le Rossignol de P. Hecquet et A. Demuynck

Cerise, six ans, vit protégée par ses parents dans leur grande propriété. Passionnée par les oiseaux, elle ignore que son père l’empêche de prendre son envol. Tout change le jour de ses sept ans, lorsqu’elle reçoit des jumelles. Elle découvre alors Fleur, la fille du jardinier, qui explore librement le domaine. Fascinée par son récit sur un oiseau inconnu, le rossignol, Cerise n’a plus qu’un rêve le trouver. .

English :

