La princesse, l’ogre et la fourmi | Ciné-Minot, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles
La princesse, l’ogre et la fourmi | Ciné-Minot, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles mercredi 1 avril 2026.
La princesse, l’ogre et la fourmi | Ciné-Minot Mercredi 1 avril, 14h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône
Film + atelier : 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T14:30:00+02:00 – 2026-04-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T14:30:00+02:00 – 2026-04-01T16:30:00+02:00
Synopsis : Cinq fables où les héros jonglent entre surprises, solidarité, amitié, amour. Racontées et chantées par Philippe Katerine.
Réalisation : Eduard Nazarov
Animation partir de 3 ans
Inscriptions obligatoires.
Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « j.eyraud.cinema@actes-sud.fr »}]
Séance suivie de l’atelier « Affiches de films ». À partir de 3 ans | 10 participants Jeune public Atelier
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