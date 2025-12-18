La Printanière Bissey-sous-Cruchaud
La Printanière Bissey-sous-Cruchaud dimanche 15 mars 2026.
La Printanière
Mairie Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-03-15 08:00:00
fin : 2026-03-15 13:00:00
2026-03-15
7-13-16-22 km. Ravitaillements sur circuit et assiette gourmande à l’arrivée. .
Mairie Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 09 53 39 jobyvelo@orange.fr
