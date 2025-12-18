La Printanière Bissey-sous-Cruchaud

La Printanière Bissey-sous-Cruchaud dimanche 15 mars 2026.

La Printanière

Mairie Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Début : 2026-03-15 08:00:00
fin : 2026-03-15 13:00:00

2026-03-15

7-13-16-22 km. Ravitaillements sur circuit et assiette gourmande à l’arrivée.   .

Mairie Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 09 53 39  jobyvelo@orange.fr

