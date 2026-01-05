LA PRINTANIÈRE

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Le dimanche 29 mars prochain, les paysan-ne-s herboristes du bout du monde vous invitent à leur traditionnelle PRINTANIÈRE .

Une belle journée en perspective un beau marché, des ateliers, des sorties, des conférences… bref, de quoi s’amuser, partager et découvrir plein de choses ! A ne pas manquer !! .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA PRINTANIÈRE

L’événement LA PRINTANIÈRE Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE