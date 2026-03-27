La printanière des enfants à Dégagagnac

Château de Lantis Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Une chasse aux trésors dans le parc, un spectacle de marionnettes et un jeu de l'oie géant avec des cadeaux pour tous

Une chasse aux trésors dans le parc, un spectacle de marionnettes et un jeu de l'oie géant avec des cadeaux pour tous

.

Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A treasure hunt in the park, a puppet show and a giant game of goose with prizes for all

L’événement La printanière des enfants à Dégagagnac Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gourdon