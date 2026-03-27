La printanière des enfants à Dégagagnac Dégagnac
La printanière des enfants à Dégagagnac Dégagnac samedi 25 avril 2026.
La printanière des enfants à Dégagagnac
Château de Lantis Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Une chasse aux trésors dans le parc, un spectacle de marionnettes et un jeu de l'oie géant avec des cadeaux pour tous
Une chasse aux trésors dans le parc, un spectacle de marionnettes et un jeu de l'oie géant avec des cadeaux pour tous
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Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47
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English :
A treasure hunt in the park, a puppet show and a giant game of goose with prizes for all
L’événement La printanière des enfants à Dégagagnac Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gourdon
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