La Printanière Plounéour-Ménez

Le club a-mi-chemins organise sa traditionnelle randonnée la Printanière dimanche 22 février 2026 ouverte aux vttistes , marcheurs ,traileurs

quatre circuits VTT sont proposés 14 km, 24 km ,36 km, 43 km

trois circuits marche 10km,14km, 18km Il sera possible aux traileurs de partir sur les circuits VTT plus longs

Les départs sont libres entre 8heures et 10h30, ravitos sur les parcours, sandwich et boisson à l’arrivée

Les inscriptions au tarif de 6€ (2€ de 10 à 14 ans) se feront sur place, parking et lieu de départ (boulodrome) seront fléchés .

