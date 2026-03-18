La PRINTANQUE salle des fêtes Lurcy-le-Bourg

La PRINTANQUE

salle des fêtes Le Bourg Lurcy-le-Bourg Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-26 02:00:00

Date(s) :

2026-04-25

un concours de pétanque (en doublette) .

salle des fêtes Le Bourg Lurcy-le-Bourg 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 05 42 94 tranchesdelart@mailo.com

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English :

L’événement La PRINTANQUE Lurcy-le-Bourg a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)