La prise en charge de l’AVC : une course contre la montre. Perspectives et avancées HEC Alumni Paris

La prise en charge de l’AVC : une course contre la montre. Perspectives et avancées par HEC Alumni

Chers camarades, bonjour!

Nous avons l’honneur d’accueillir le Professeur Guillaume TURC,

pour sa visioconférence sur un sujet d’importance:

Le Professeur Guillaume Turc est Neurologue au GHU Paris psychiatrie et neurosciences,

et responsable de l’équipe INSERM de recherche sur les AVC

l’Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris.

C’est un acteur clé de la neurologie vasculaire, reconnu à l’échelle internationale.

Ses recherches, qui portent sur l’amélioration de la prise en charge des AVC,

ont été récompensées par le prestigieux prix Scientific Excellence Award

de l’European Stroke Organisation.

Il est responsable du programme de recherche ASPHALT

qu’il conduit avec le Docteur Melika Hadziahmetovic,

qui présente une double compétence unique en Neurologie et Médecine d’Urgence

(GHU Paris psychiatrie et neurosciences, SAMU de Paris).

Les frais d’inscription seront intégralement reversés au GHU.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T20:00:00.000+01:00

