La prison de Loudun pendant la seconde guerre mondiale Café Partagé Loudun
La prison de Loudun pendant la seconde guerre mondiale Café Partagé Loudun vendredi 6 février 2026.
La prison de Loudun pendant la seconde guerre mondiale
Café Partagé 12 Rue du Collège Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Causerie de Jacques Albert
Documents d’archives
Sur Réservation obligatoire .
Café Partagé 12 Rue du Collège Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La prison de Loudun pendant la seconde guerre mondiale
L’événement La prison de Loudun pendant la seconde guerre mondiale Loudun a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Pays Loudunais