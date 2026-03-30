La prison des Archives du Mans, lieu d’internement des Mayennais (1942-1944) La Vigie Mayenne
La prison des Archives du Mans, lieu d’internement des Mayennais (1942-1944) La Vigie Mayenne samedi 25 avril 2026.
La prison des Archives du Mans, lieu d’internement des Mayennais (1942-1944)
La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Conférence sur La prison des Archives du Mans, lieu d’internement des Mayennais (1942-1944).
La prison des Archives, est un lieu riche d’une histoire unique et pluriel. Construite vers 1875 pour enfermer des soldats condamnés, elle devient en 1936 le nouveau site des archives de la Sarthe. Puis elle est réquisitionnée par les autorités allemandes en 1942, devenant un lieu d’internement pour 561 individus de février à août 1944 dont plusieurs Mayennais déportés par la suite. Depuis 2002, les locaux demeurent inoccupés et pose la question de sa réhabilitation et de la place de ce patrimoine carcéral et mémoriel dans au cœur de la ville du Mans.
Conférence donnée par Élise Lelièvre, médiatrice culturelle au Centre régional Résistance et Liberté de Thouars et ancienne volontaire en service civique à la Vigie-Mémorial des Déportés de la Mayenne.
Sur inscription .
La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35 memorial.deportes53@gmail.com
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English :
Conference on the Archives prison in Le Mans, a place of internment for Mayennais (1942-1944).
L’événement La prison des Archives du Mans, lieu d’internement des Mayennais (1942-1944) Mayenne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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