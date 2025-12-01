La prison d’Eysses, son histoire salle des fêtes Laroque-Timbaut

La prison d’Eysses, son histoire

Michael Boyer formateur en histoire pénitentiaire au CRHCP (Centre de Ressources sur l’Histoire des Crimes et des Peines),ÉNAP à Agen, nous présentera l’histoire de la prison d’Eysses, qui fut construite sur le site de l’abbaye bénédictine.

Michael Boyer, trainer in prison history at the CRHCP (Centre de Ressources sur l’Histoire des Crimes et des Peines), ÉNAP in Agen, will present the history of the Eysses prison, which was built on the site of the Benedictine abbey.

