La prison Jacques-Cartier : visites enquêtes Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes Rennes

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Une prison dans le siècle. Dans les pas des détenus et des surveillants de la prison Jacques-Cartier (1903-2010)

Visites guidées de l’ancienne prison Jacques-Cartier (1903-2010), par les historiens.nes de l’association Cartier Libre en collaboration avec d’anciens détenus, d’anciens surveillants et d’anciens membres du personnel de santé.

Entrez dans la prison en 1903 pour en ressortir en 2010 et parcourez ainsi, au rythme des récits d’enfermement, l’histoire du 20e siècle et l’histoire de Rennes. Cette visite-enquête, à deux voix, s’appuiera sur des documents d’archives et sur des témoignages.

Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes 56 boulevard Jacques Cartier, 35032, Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Julien Mignot