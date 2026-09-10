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La prison vue par les enfants Bibliothèque Longs-Champs Rennes

vendredi 13 novembre 2026 · Bibliothèque Longs-Champs · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Longs-Champs
Adresse
60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

La prison vue par les enfants Bibliothèque Longs-Champs Rennes 13 novembre – 5 décembre Ille-et-Vilaine

Exposition, dans le cadre des Journées Nationales Prison 2026

«La prison vue par les enfants» est une exposition conçue par Lise Simon et Caroline Touraut, chargées d’études à la Direction de l’administration pénitentiaire.
Elles ont proposé à trois classes de CM1-CM2 de réaliser des dessins sur le thème de « la vie en prison ».
En partenariat avec le Collectif Prison Rennes, les Bibliothèques de Rennes prennent part aux «Journées nationales Prison» (JNP) qui se déroulent du 24 novembre au 4 décembre.
Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-13T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-05T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36


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