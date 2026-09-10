Informations pratiques

La prison vue par les enfants Bibliothèque Longs-Champs Rennes 13 novembre – 5 décembre Ille-et-Vilaine

Exposition, dans le cadre des Journées Nationales Prison 2026

«La prison vue par les enfants» est une exposition conçue par Lise Simon et Caroline Touraut, chargées d’études à la Direction de l’administration pénitentiaire.

Elles ont proposé à trois classes de CM1-CM2 de réaliser des dessins sur le thème de « la vie en prison ».

En partenariat avec le Collectif Prison Rennes, les Bibliothèques de Rennes prennent part aux «Journées nationales Prison» (JNP) qui se déroulent du 24 novembre au 4 décembre.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-13T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-05T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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