LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT Auditorium Le Mans
LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT Auditorium Le Mans dimanche 11 décembre 2033.
LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT
Auditorium 2 rue Claude-Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2033-12-11 20:15:00
fin : 2033-12-11 23:30:00
Date(s) :
2033-12-11
Le club cinéphile « La Dernière Séance », en association avec la Ville du Mans, propose la projection du western de John Ford « La Prisonnière du désert », filmé en 1956 dans le Colorado avec John Wayne, suivi d’un débat avec l’archiviste en chef de Cinéma de France. L’occasion de découvrir des photographies et des anecdotes inédites du tournage. .
Auditorium 2 rue Claude-Blondeau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 55
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT Le Mans a été mis à jour le 2025-01-01 par CDT72